2019-07-14T13:44:25+03:00
Происшествия

Стали известны подробности страшного ДТП в Навлинском районе

В автоаварии погиб 69-летний пенсионер
Мария Дедкова
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Стали известны подробности жуткого ДТП на навлинской трассе. Все случилось около 13.45 на 101-м километре автодороги «Брянск-Новозыбков».

По предварительной информации, 69-летний водитель "Лады Калины" выехал на встречную полосу, где допустил касательное столкновение с грузовиком "Вольво" с полуприцепом под управлением 58-летнего водителя.

После чего осколки повредили "Ладу Весту", проезжавшую мимо.

От удара первая "Лада" врезалась в "Ниссан Альмера".

В ДТП погиб 69-летний автомобилист.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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