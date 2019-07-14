В Мглинском районе водитель иномарки насмерть сбил 18-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 13:25 2019-07-14T13:25:46+03:00

Девушка шла по краю дороги, когда ее сбил автомобиль. Фото: Сергей ГАПОН

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На трассе в Мглинском районе 28-летний водитель иномарки насмерть сбил пешехода. Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 июля около 22.20 на третьем километре автодороги «Мглин-Великий Бор».

По предварительной информации, водитель автомобиля "Митсубиши Каризма"сбил 18-летнюю девушку, которая шла по краю проезжей части. От полученных травм девушка скончалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU