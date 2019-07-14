Брянская фирма задолжала работникам около двух миллионов рублей
На руководителя завели уголовное дело
Работодатель не платил зарплату больше двух месяцев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
В Фокинском районе Брянска фирма задолжала своим работникам больше двух миллионов рублей. Об этом стало известно после проверки прокуратуры.
- Работникам одной из организаций района не выплачивали заработную лату больше двух месяцев, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Выяснилось, что задолженность по заработной плате перед 18 работниками фирмы превышает два миллиона рублей.
Юридическое лицо и директора оштрафовали на 32 тысячи рублей.
Кроме того, на работодателя завели уголовное дело.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU