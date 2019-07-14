2019-07-14T13:09:17+03:00
Общество

Брянская фирма задолжала работникам около двух миллионов рублей

На руководителя завели уголовное дело
Мария Дедкова
Поделиться:
Работодатель не платил зарплату больше двух месяцев.Работодатель не платил зарплату больше двух месяцев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Фокинском районе Брянска фирма задолжала своим работникам больше двух миллионов рублей. Об этом стало известно после проверки прокуратуры.

- Работникам одной из организаций района не выплачивали заработную лату больше двух месяцев, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Выяснилось, что задолженность по заработной плате перед 18 работниками фирмы превышает два миллиона рублей.

Юридическое лицо и директора оштрафовали на 32 тысячи рублей.

Кроме того, на работодателя завели уголовное дело.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мглинском районе водитель иномарки насмерть сбил 18-летнюю девушку
На улице Романа Брянского посреди двора поставили ворота
В выставке «День брянского поля-2019» поучаствовали 250 компаний
В Сельцо отремонтируют сквер
В Брянске просроченной колбасой из гипермаркета отравились женщина и ребенок
В Брянске на улице Пересвета столкнулись легковушка и микроавтобус
На брянской границе задержали 19 тонн нектарин
В Белых Берегах сбили мотоциклистку
В Брянской области выбрали лучшую добровольную пожарную команду
В Навлинском районе мотоциклист врезался в трактор
Соцсети: На трассе в Почепском районе в страшном ДТП погиб человек
В брянском театре драмы прошло закрытие театрального сезона
В Фокинском районе убрали незаконный ларек
15 июля в Брянске выберут парки и скверы для голосования на ремонт в 2020 году
В Климовском районе задержали нарушителя границы
У сквера Карла Маркса в Брянске могут навсегда запретить парковку
В Выгоничском районе открылась выставка «День брянского поля-2019»
В Брянске отпразднуют День огурца
В Брянской области продолжают искать пропавшего Андрея Винокурова
В лесу под Брянском снесут незаконную постройку
Жительница Новозыбкова обвинила ветеринаров в мучительной смерти собаки
Оштрафованную за танцы на Кургане Бессмертия жительницу Брянска вновь вызвали в полицию