Брянская фирма задолжала работникам около двух миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:06 2019-07-14T13:09:17+03:00

Работодатель не платил зарплату больше двух месяцев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Фокинском районе Брянска фирма задолжала своим работникам больше двух миллионов рублей. Об этом стало известно после проверки прокуратуры.

- Работникам одной из организаций района не выплачивали заработную лату больше двух месяцев, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Выяснилось, что задолженность по заработной плате перед 18 работниками фирмы превышает два миллиона рублей.

Юридическое лицо и директора оштрафовали на 32 тысячи рублей.

Кроме того, на работодателя завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU