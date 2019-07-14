На улице Романа Брянского посреди двора поставили ворота

СЕГОДНЯ 11:34 2019-07-14T11:34:47+03:00

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На улице Романа Брянского посреди двора установили ворота. Фотографию металлической конструкции в странном месте выложили в соцсети местные жители.

По их словам, среди жильцов дома развернулась борьба за место на парковке. Возможно, таким образом местные жители хотели показать, что водители не должны парковались на маленьком клочке тротуара.

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ИСТОЧНИК KP.RU