В выставке «День брянского поля-2019» поучаствовали 250 компаний
Предприятия показали свои достижения
Подойти и попробовать продукцию мог любой желающий.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Участниками выставки «День Брянского поля - 2019» стали 250 компаний. Смотр аграриев прошел в субботу, 13 июля, в выгоничском селе Кокино. В этом году выставка стала десятой по счету, поясняют в пресс-службе правительства Брянской области.
На полях БГАУ развернулись площадки крупных предприятий сельскохозяйственной техники, предприятий торговли и фермеров.
Они представляли машины, семена, новые решения для обследования почв и посевов и продукты питания.
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ИСТОЧНИК KP.RU