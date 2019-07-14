В выставке «День брянского поля-2019» поучаствовали 250 компаний

СЕГОДНЯ 10:59 2019-07-14T10:59:47+03:00

Подойти и попробовать продукцию мог любой желающий. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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Участниками выставки «День Брянского поля - 2019» стали 250 компаний. Смотр аграриев прошел в субботу, 13 июля, в выгоничском селе Кокино. В этом году выставка стала десятой по счету, поясняют в пресс-службе правительства Брянской области.

На полях БГАУ развернулись площадки крупных предприятий сельскохозяйственной техники, предприятий торговли и фермеров.

Они представляли машины, семена, новые решения для обследования почв и посевов и продукты питания.

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ИСТОЧНИК KP.RU