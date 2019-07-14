В Сельцо отремонтируют сквер

СЕГОДНЯ 10:01 2019-07-14T10:01:31+03:00

На это потратят 2,5 миллиона рублей

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В Сельцо благоустроят центральный сквер. На ремонт из областного и городского бюджетов выделят 2,5 миллиона рублей.

Горожане, как сообщает "Сельцовский вестник" сами выбирали объект для благоустройства в рамках проекта инициативного бюджетирования.

Обновленный сквер назовут "Семейным". Его разделят на четыре зоны.

В настоящее время идет процесс торгов, а затем начнутся работы.

Пока главным украшением сквера является фонтан, который недавно заработал после устранения неисправности электродвигателя.

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ИСТОЧНИК KP.RU