В Сельцо отремонтируют сквер
На это потратят 2,5 миллиона рублей
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В Сельцо благоустроят центральный сквер. На ремонт из областного и городского бюджетов выделят 2,5 миллиона рублей.
Горожане, как сообщает "Сельцовский вестник" сами выбирали объект для благоустройства в рамках проекта инициативного бюджетирования.
Обновленный сквер назовут "Семейным". Его разделят на четыре зоны.
В настоящее время идет процесс торгов, а затем начнутся работы.
Пока главным украшением сквера является фонтан, который недавно заработал после устранения неисправности электродвигателя.
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ИСТОЧНИК KP.RU