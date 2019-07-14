В Брянске просроченной колбасой из гипермаркета отравились женщина и ребенок

СЕГОДНЯ 09:29 2019-07-14T09:33:09+03:00

На колбасе оказались две этикетки с разными датами. Фото: vk.com, "Подслушано Брянск"

Об этом горожанка рассказала в социальных сетях

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В Брянске женщина и ребенок отравились колбасой из крупного гипермаркета. Об этом горожанка решила рассказать в социальных сетях.

- Вечером поужинали чаем и колбасой, которую купили тоже вчера, -пишет женщина. - А ночью мне и ребенку стало плохо. Сегодня увидели, что на колбасе разные даты и разные сроки. Будьте осторожны. Нас обманывают на каждом шагу.

На колбасе оказались две этикетки с разными датами изготовления: 15 июня и 1 июля.

В комментариях женщине посоветовали обратиться в магазин и контролирующие органы.

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ИСТОЧНИК KP.RU