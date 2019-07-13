2019-07-13T20:51:36+03:00
Общество

В Брянской области выбрали лучшую добровольную пожарную команду

Соревнования прошли в рамках Дня Брянского поля
Мария Дедкова
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На смотр приехали 25 команд.На смотр приехали 25 команд.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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На Дне поля-2019 прошли соревнования на звание «Лучшая добровольная пожарная команда Брянской области».

На смотр приехали 25 команд. Каждая состояла из пяти участников.

Пожарные-добровольцы поучаствовали в двух этапах состязаний: боевом развертывании и тушении условного пожара. На каждом этапе добровольные огнеборцы соревновались в нескольких эстафетах, которые включали в себя: навыки одевания боевой одежды пожарного, перенос емкостей с водой, перенос пострадавшего на носилках, скатку пожарного рукава, а также тушение условного пожара ранцевым огнетушителем.

- Победу одержала команда местного отделения ОУ «ДПО Брянской области» «Дебрянский лес», пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Второе место заняли спасатели из Карачевского района, а третье - добровольцы из Красногорского района.

Также региональное управление МЧС представило в рамках «Дня поля-2019» современные образцы спецтехники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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