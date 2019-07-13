Соцсети: На трассе в Почепском районе в страшном ДТП погиб человек
Об автоаварии сообщили очевидцы
Автоавария произошла днем в субботу, 13 июля.Фото: vk.com, ЧП и ДТП Брянск
Изменить размер текста:
На трассе в Почепском районе Брянской области произошло страшное ДТП. Лоб в лоб столкнулись два автомобиля.
О случившемся сообщили очевидцы в социальных сетях в субботу, 13 июля. Одна из машин вылетела в кювет. По словам очевидцев, с автоматами погиб один из автомобилистов. Что стало причиной ДТП, будут выяснять полицейские.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU