Соцсети: На трассе в Почепском районе в страшном ДТП погиб человек

СЕГОДНЯ 20:06 2019-07-13T20:09:25+03:00

Автоавария произошла днем в субботу, 13 июля.Фото: vk.com, ЧП и ДТП Брянск

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На трассе в Почепском районе Брянской области произошло страшное ДТП. Лоб в лоб столкнулись два автомобиля.

О случившемся сообщили очевидцы в социальных сетях в субботу, 13 июля. Одна из машин вылетела в кювет. По словам очевидцев, с автоматами погиб один из автомобилистов. Что стало причиной ДТП, будут выяснять полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU