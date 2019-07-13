2019-07-13T20:09:25+03:00
Происшествия

Соцсети: На трассе в Почепском районе в страшном ДТП погиб человек

Об автоаварии сообщили очевидцы
Мария Дедкова
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Автоавария произошла днем в субботу, 13 июля.Фото: vk.com, ЧП и ДТП БрянскАвтоавария произошла днем в субботу, 13 июля.Фото: vk.com, ЧП и ДТП Брянск
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На трассе в Почепском районе Брянской области произошло страшное ДТП. Лоб в лоб столкнулись два автомобиля.

О случившемся сообщили очевидцы в социальных сетях в субботу, 13 июля. Одна из машин вылетела в кювет. По словам очевидцев, с автоматами погиб один из автомобилистов. Что стало причиной ДТП, будут выяснять полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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