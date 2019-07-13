В Фокинском районе убрали незаконный ларек
У владельца не было паспорта объекта
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В Брянске убрали очередной незаконный киоск. Его выявила специальмная рабочая группа, созданная при районной администрации.
-Нестационарный торговый объект размещался на проспекте Московском, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Это место не внесено в схему размещения.Также у владельца киоска не было паспорта объекта.
От собственника киоска потребовали снести ларек. Но владелец этого не сделал. Поэтому киоск убрали и увезли. Собственник должен будет вернуть деньги за демонтаж и хранение.
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ИСТОЧНИК KP.RU