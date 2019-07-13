В Климовском районе задержали нарушителя границы
Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела
За свою выходку украинец попал под статью.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:
В Климовском районе пограничники задержали нарушителя государственной границы.
11 июля гражданин Украины попался в деревне Раковка.
- Он переправился на лодке через реку, по которой на этом участке проходит государственная граница, - рассказывают в пресс-службе Пограничного управления Брянской области. - Иностранец направился в деревню на автобусную остановку, где и был задержан брянскими пограничниками.
Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU