В Климовском районе задержали нарушителя границы

СЕГОДНЯ 15:26 2019-07-13T15:29:15+03:00

За свою выходку украинец попал под статью. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Климовском районе пограничники задержали нарушителя государственной границы.

11 июля гражданин Украины попался в деревне Раковка.

- Он переправился на лодке через реку, по которой на этом участке проходит государственная граница, - рассказывают в пресс-службе Пограничного управления Брянской области. - Иностранец направился в деревню на автобусную остановку, где и был задержан брянскими пограничниками.

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU