2019-07-13T16:31:30+03:00
Общество

15 июля в Брянске выберут парки и скверы для голосования на ремонт в 2020 году

Городские власти подведут итоги опроса местных жителей
Мария Дедкова
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Решение будут принимать в мэрии.Решение будут принимать в мэрии.Фото: Марина АНТОНОВА
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15 июля в Брянске подведут итоги опроса, на котором горожане предлагали общественные территории для ремонта в следующем году.

Общественная комиссия по программе «Формирование комфортной городской среды» будет обсуждать полученные данные.

Специалисты сформируют окончательный перечень парков и скверов, которые и выйдут на голосование, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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