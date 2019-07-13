15 июля в Брянске выберут парки и скверы для голосования на ремонт в 2020 году
Городские власти подведут итоги опроса местных жителей
Решение будут принимать в мэрии.Фото: Марина АНТОНОВА
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15 июля в Брянске подведут итоги опроса, на котором горожане предлагали общественные территории для ремонта в следующем году.
Общественная комиссия по программе «Формирование комфортной городской среды» будет обсуждать полученные данные.
Специалисты сформируют окончательный перечень парков и скверов, которые и выйдут на голосование, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU