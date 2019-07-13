15 июля в Брянске выберут парки и скверы для голосования на ремонт в 2020 году

СЕГОДНЯ 16:31 2019-07-13T16:31:30+03:00

Решение будут принимать в мэрии. Фото: Марина АНТОНОВА

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15 июля в Брянске подведут итоги опроса, на котором горожане предлагали общественные территории для ремонта в следующем году.

Общественная комиссия по программе «Формирование комфортной городской среды» будет обсуждать полученные данные.

Специалисты сформируют окончательный перечень парков и скверов, которые и выйдут на голосование, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU