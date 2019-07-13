На брянской границе задержали 19 тонн нектарин

СЕГОДНЯ 21:51 2019-07-13T21:51:41+03:00

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В Брянскую область не пустили 19,8 тонны турецких нектарин. Фрукты попытались провезти через пункт пропуска "Новые Юрковичи". Их должны были доставить в Москву.

- Но при обследовании груза специалисты выявили карантинного вредителя,а именно средиземноморскую плодовую муху, - уточняют в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - Чтобы не допустить распространение вредителя, нектарины вернули стране - отправительнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU