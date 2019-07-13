2019-07-13T21:51:41+03:00
Общество

На брянской границе задержали 19 тонн нектарин

Фрукты были заражены плодовой мухой
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянскую область не пустили 19,8 тонны турецких нектарин. Фрукты попытались провезти через пункт пропуска "Новые Юрковичи". Их должны были доставить в Москву.

- Но при обследовании груза специалисты выявили карантинного вредителя,а именно средиземноморскую плодовую муху, - уточняют в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - Чтобы не допустить распространение вредителя, нектарины вернули стране - отправительнице.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске на улице Пересвета столкнулись легковушка и микроавтобус
В Белых Берегах сбили мотоциклистку
В Брянской области выбрали лучшую добровольную пожарную команду
В Навлинском районе мотоциклист врезался в трактор
Соцсети: На трассе в Почепском районе в страшном ДТП погиб человек
В брянском театре драмы прошло закрытие театрального сезона
В Фокинском районе убрали незаконный ларек
15 июля в Брянске выберут парки и скверы для голосования на ремонт в 2020 году
В Климовском районе задержали нарушителя границы
У сквера Карла Маркса в Брянске могут навсегда запретить парковку
В Выгоничском районе открылась выставка «День брянского поля-2019»
В Брянске отпразднуют День огурца
В Брянской области продолжают искать пропавшего Андрея Винокурова
В лесу под Брянском снесут незаконную постройку
Жительница Новозыбкова обвинила ветеринаров в мучительной смерти собаки
Оштрафованную за танцы на Кургане Бессмертия жительницу Брянска вновь вызвали в полицию