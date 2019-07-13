У сквера Карла Маркса в Брянске могут навсегда запретить парковку
У сквера Карла Маркса в Брянске могут запретить парковку. С таким предложением выступил глава городской администрации Александр Макаров на совещании по благоустройству общественных территорий, сообщает пресс-служба брянской мэрии.
Напомним, в сквере приступили в ремонту. Здесь обустраивают фундамент для новой подпорной стены, разбирают старую плитку.
Подрядчик пожаловался, что спецмашинам мешают зайти на территорию сквера припаркованные рядом автомобили, поэтому основную работу с техникой переносят на выходные. Власти поручили обеспечить беспрепятственный въезд техники. Вероятно, в ближайшие дни здесь ограничат парковку. Руководители города подчеркнули, что центр города не украшают ряды машин.
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ИСТОЧНИК KP.RU