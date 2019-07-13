В Выгоничском районе открылась выставка «День брянского поля-2019»

СЕГОДНЯ 12:35 2019-07-13T12:35:28+03:00

Агропромышленная выставка проходит уже в десятый раз. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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В выгоничском селе Кокино открылась выставка «День Брянского поля - 2019». В этом году она стала юбилейной - десятой по счету.

На полях Брянского государственного аграрного университета ведущие производители области представили технику, семена, новые решения для обследования почв и посевов, хранения и переработки урожая, научно-инновационные достижения и многое другое.

У главных ворот выставки гостей встретили показательные выступления конного театра БГАУ. Для посетителей выставки также подготовили развлекательную программу.

Каждый год «День Брянского поля» посещают до 10 тысяч человек, в том числе официальные делегации, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU