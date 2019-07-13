В Брянске отпразднуют День огурца
В областной библиотеке гостей ждут конкурсы, викторины и угощения
Гостей ждут в субботу, 27 июля. Фото: Брянская областная библиотека имени Федора Тютчева
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В Брянске отметят День огурца. Праздник пройдет в субботу, 27 июля, в областной библиотеке имени Федора Тютчева.
Гостей ждут конкурсы, игры, викторины, театрализованные представления. Для детей готовят оригинальный квест. Все желающие могут принять участие в конкурсе на лучший «огуречный» костюм.
Также брянцы смогут попробовать блюда из огурца, узнать секреты опытных садоводов, а также предложить свои оригинальные рецепты (0+).
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ИСТОЧНИК KP.RU