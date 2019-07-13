2019-07-13T12:26:23+03:00
Общество

В Брянске отпразднуют День огурца

В областной библиотеке гостей ждут конкурсы, викторины и угощения
Мария Дедкова
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Гостей ждут в субботу, 27 июля. Фото: Брянская областная библиотека имени Федора ТютчеваГостей ждут в субботу, 27 июля. Фото: Брянская областная библиотека имени Федора Тютчева
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В Брянске отметят День огурца. Праздник пройдет в субботу, 27 июля, в областной библиотеке имени Федора Тютчева.

Гостей ждут конкурсы, игры, викторины, театрализованные представления. Для детей готовят оригинальный квест. Все желающие могут принять участие в конкурсе на лучший «огуречный» костюм.

Также брянцы смогут попробовать блюда из огурца, узнать секреты опытных садоводов, а также предложить свои оригинальные рецепты (0+).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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