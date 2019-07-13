В Брянске отпразднуют День огурца

СЕГОДНЯ 12:21 2019-07-13T12:26:23+03:00

В областной библиотеке гостей ждут конкурсы, викторины и угощения

Изменить размер текста: A A

В Брянске отметят День огурца. Праздник пройдет в субботу, 27 июля, в областной библиотеке имени Федора Тютчева.

Гостей ждут конкурсы, игры, викторины, театрализованные представления. Для детей готовят оригинальный квест. Все желающие могут принять участие в конкурсе на лучший «огуречный» костюм.

Также брянцы смогут попробовать блюда из огурца, узнать секреты опытных садоводов, а также предложить свои оригинальные рецепты (0+).

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU