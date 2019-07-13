В Брянской области продолжают искать пропавшего Андрея Винокурова
К поиску пропавшего Андрея Винокурова присоединились волонтеры. Они опубликовали ориентировку у себя в социальных сетях.
Напомним, 45-летний Андрей Винокуров ушел из дома в Стародубском районе 1 июня. С тех пор родственники ничего не знают о местонахождении мужчины.
Пропавший недавно перенес инсульт. У него отсутствует речь, и парализована правая рука.
У Андрея Винокурова темно-русые волосы с сединой и серые глаза. Рост около 178 сантиметров. Был одет в черную кожаную куртку, черные спортивные штаны и полосатую футболку . На ногах - черные туфли.
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ИСТОЧНИК KP.RU