В лесу под Брянском снесут незаконную постройку
Судебная тяжба с собственником тянулась почти три года
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В лесу под Брянском уберут незаконную постройку. Такое решение в суде приняли спустя три года, сообщают в управлении лесами Брянской области.
Постройку жительницы Брянской области признали самовольной. Суд встал на сторону управления лесами. За месяц хозяйка должна демонтировать "строение из пеноблоков" в Снежетьском участковом лесничестве.
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ИСТОЧНИК KP.RU