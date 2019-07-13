В лесу под Брянском снесут незаконную постройку

СЕГОДНЯ 09:32 2019-07-13T09:34:24+03:00

Судебная тяжба с собственником тянулась почти три года

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В лесу под Брянском уберут незаконную постройку. Такое решение в суде приняли спустя три года, сообщают в управлении лесами Брянской области.

Постройку жительницы Брянской области признали самовольной. Суд встал на сторону управления лесами. За месяц хозяйка должна демонтировать "строение из пеноблоков" в Снежетьском участковом лесничестве.

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ИСТОЧНИК KP.RU