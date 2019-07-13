2019-07-13T08:58:27+03:00
Общество

Оштрафованную за танцы на Кургане Бессмертия жительницу Брянска вновь вызвали в полицию

Об этом сообщил правозащитник Павел Чиков
Мария Дедкова
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По словам правозащитника во второй раз девушка в полицию не пошла. Скриншот с видео, YouTube.comПо словам правозащитника во второй раз девушка в полицию не пошла. Скриншот с видео, YouTube.com
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Брянская полиция вновь вызвала к себе 22-летнюю девушку, которую уже оштрафовали за танец на Кургане Бессмертия. Теперь на предмет оскорбления общества проверяют ее танец возле банка.

"В интернете мы обнаружили видео, которое было опубликовано 5.07.2019, где она танцует с девочками, как указано в интернете, возле банка. Мы звонили ей и приглашали для дачи пояснения, выяснить с кем танцевала и где, чтобы понять, есть ли состав административного правонарушения. Она отказалась", - цитирует сообщение полицейских правозащитник Павел Чиков в одном из телеграмм-каналов.

Напомним, в мае 22-летнюю жительницу Брянска признали виновной в мелком хулиганстве. В том числе, в распространении через интернет информации, выраженной в неприличной форме, которая "оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность....". Тогда танцовщице назначили минимальное наказание по этой статье - штраф в 30 тысяч рублей.

На заседании суда девушка признала себя виновной. Но пояснила, что не думала о том, что танец мог бы кого-то оскорбить.

К слову, адвокаты девушки обжаловали решение суда. Апелляцию рассмотрят 17 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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