В Брянске начинают капитально ремонтировать улицу Красноармейскую
В Брянске стартует капитальный ремонт улицы Красноармейской. Мэрия заключила контракт с подрядчиком ООО «СпектрБрянскСтрой». Реконструкция дороги обойдется городской казне в 44,9 миллиона рублей.
- Капитальный ремонт пройдет на участке от улицы Октябрьской до проспекта Станке Димитрова, протяженность - 1,7 километра, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - Во время ремонта приведут в порядок проезжую часть и 650 квадратных метров тротуаров. Установят сразу два новых светофора, шесть остановочных комплексов и смонтируют новое уличное освещение.
Подрядчик начнет подготовительные работы уже с субботы, 13 июля. Завершиться ремонт должен 7 ноября.
Улицу Красноармейскую ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». А всего в городе по нацпроекту приведут в порядок 48,6 километров дорог.
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ИСТОЧНИК KP.RU