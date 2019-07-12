В Брянске начинают капитально ремонтировать улицу Красноармейскую

СЕГОДНЯ 18:33 2019-07-12T18:33:14+03:00

В Брянске стартует ремонт одной из центральных улиц города. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На приведение дороги в порядок потратят 44,9 миллиона рублей

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В Брянске стартует капитальный ремонт улицы Красноармейской. Мэрия заключила контракт с подрядчиком ООО «СпектрБрянскСтрой». Реконструкция дороги обойдется городской казне в 44,9 миллиона рублей.

- Капитальный ремонт пройдет на участке от улицы Октябрьской до проспекта Станке Димитрова, протяженность - 1,7 километра, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - Во время ремонта приведут в порядок проезжую часть и 650 квадратных метров тротуаров. Установят сразу два новых светофора, шесть остановочных комплексов и смонтируют новое уличное освещение.

Подрядчик начнет подготовительные работы уже с субботы, 13 июля. Завершиться ремонт должен 7 ноября.

Улицу Красноармейскую ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». А всего в городе по нацпроекту приведут в порядок 48,6 километров дорог.

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ИСТОЧНИК KP.RU