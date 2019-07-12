В Брянском районе нашли пять боеприпасов, которые пролежали в земле больше 70 лет
Под Брянском нашли три артснаряда времен Великой Отечественной войны. О том, что в лесу неподалеку от Новониколаевки обнаружили взрывоопасный предмет оперативному дежурному МЧС сообщили днем в пятницу, 12 июля.
- На место обнаружения выехала группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Благодаря действиям спасателей в 13.50 были изъяты и обезврежены одна стокилограммовая авиационная бомба, одна двадцатипятикилограммовая авиационная бомба и три артиллерийских снаряда.
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ИСТОЧНИК KP.RU