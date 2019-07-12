Брянское отделение «Родины» прокомментировало свое снятие с выборов в облдуму

СЕГОДНЯ 17:40 2019-07-12T17:40:35+03:00

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В брянском отделении партии «Родины» объяснили, почему решение о заверении изиркомом списков их кандидатов на выборы в Брянскую областную Думу, отменил областной суд. Об этом «родинцы» рассказали на пресс-конференции, которая прошла в пятницу 12 июля.

- Список из 85 кандидатов по единому округу и 17 кандидатов по одномандатным округам заверили 23 июня, - рассказал председатель брянского отделения «Родины» Геннадий Селебин. - Еще через три дня 26 июня 2019 года в комиссию подали все необходимые для регистрации списка документы. 5 июля список партии был официально зарегистрирован. У избирательной комиссии Брянской области претензий к «Родине» не было. Однако в это время в суд подали иск представители «Справедливой России». По их мнению, партийная конференция «Родины», прошла с многочисленными нарушениями. Например, голосование не было тайным, как того требует закон. По их мнению списки кандидатов составили с ошибками.

Частично суд согласился с претензиями «справедливороссов». Решение избиркома об утверждении списков кандидатов от «Родины» отменили. Фактически партию отстранили от выборов.

- Мы обжалуем это решение в Верховном суде, - заявила член бюро президиума политического совета партии, председатель президиума политсовета Марина Костычева. - Мы считаем, что в деле имеет место давление административного ресурса через другую партию. Мы обратимся в правоохранительные органы и ЦИК России с требованием дать оценку сложившейся в Брянской области политической ситуации. Хочу подчеркнуть, что центральный аппарат партии поддержит брянское отделение и будет держать ситуацию на контроле.

По мнению «родинцев», давление на избирательный процесс в области оказывает региональная власть.

- Мы объявляем о сборе подписей за отставку губернатора Брянской области Александра Богомаза, - сказал Геннадий Селебин. - Так как считаем, что региональная власть в этом случае злоупотребляет своими полномочиями, вмешивается в политический процесс. С помощью центрального аппарата мы обратимся с такой же просьбой к президенту страны.

Также на пресс-конференции представители "Родины" посетовали на незащищенность представителей избирательных комиссий от неожиданных увольнений. Как это произошло с председателем карачевской ТИК, которая лишилось своей должности 5 июля. При этом 6 июля за ее подписью продолжали выдавать документы кандидатам-одномандатникам. Депутат Брянской областной Думы, член партии "Родина" Виктор Гринкевич, выразил недоумение по этому поводу.

Как подытожили партийцы, независимо от исходов выборов в областную Думу, они продолжат помогать простым брянцам.

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ИСТОЧНИК KP.RU