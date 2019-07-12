2019-07-12T16:43:24+03:00
Общество

В Брянске хотят увеличить количество стипендий правительства, облдумы и губернатора

Планируют расширить состав получателей
Елена РАКОВА
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Стипендии смогут получать представители работающей молодежи и волонтеры.Стипендии смогут получать представители работающей молодежи и волонтеры.Фото: Елена РАКОВА
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В Брянске хотят увеличить количество стипендий правительства, областной Думы и губернатора. Об этом шла речь на заседании комиссии по распределению именных стипендий.

Количество стипендий может увеличиться за счет расширения состава получателей.

- Сейчас стипендии выдают лучшим студентам вузов, одаренным детям и молодежи, - уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - На заседании предложили увеличить количество именных стипендий, чтобы поощрять ими представителей работающей молодежи и волонтеров.

С соответствующим ходатайством комиссия по распределению именных стипендий обратится к губернатору Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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