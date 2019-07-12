Если вывоз ТКО не организован, платить не нужно!

СЕГОДНЯ 16:32 2019-07-12T16:32:45+03:00

Вопрос по отдаленным населенным пунктам, где фактически не реализован вывоз ТКО, решается региональным оператором с органами местного самоуправления.

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В колл-центр регионального оператора по обращению с ТКО на территории Брянской области ОАО «Чистая планета» нередко обращаются жители с таким вопросом: «У нас в деревне (селе) никогда не вывозили мусор, почему я должен платить?» Если вывоз отходов не организован - платить не нужно!

Вопрос по отдаленным населенным пунктам, где фактически не реализован вывоз ТКО, решается региональным оператором с органами местного самоуправления. Если в селе или деревне не определены места для складирования отходов, не оборудованы контейнерные площадки и фактически вывоз отходов не осуществляется, квитанции оплачивать не нужно.

В случае, если вам был выставлен платеж за обращение с ТКО, необходимо обратиться с заявлением в администрацию населенного пункта. От них информация поступит региональному оператору- компании «Чистая планета», которая, в свою очередь, направит актуальные сведения в расчетный центр, который формирует квитанции, и вам будет сделан перерасчет.

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ИСТОЧНИК KP.RU