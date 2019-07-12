Сотрудницу брянской полиции подозревают в незаконной выдаче российского паспорта

СЕГОДНЯ 15:54 2019-07-12T15:54:58+03:00

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28-летню сотрудницу брянской полиции подозревают в том, что она незаконно выдала российский паспорт гражданину Украины. Следователи завели уголовное дело.

По версии следствия, днем 14 мая старший инспектор отделения по вопросам миграции отдела полиции «Климовский» незаконно выдала документ. Женщина находилась на службе в помещении миграционного пункта. Расследование уголовного дела продолжается, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

В полиции проводят собственную проверку. И обещают привлечь к ответственности не только сотрудницу, но и ее руководителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU