2019-07-12T15:54:58+03:00
Происшествия

Сотрудницу брянской полиции подозревают в незаконной выдаче российского паспорта

Документ получил гражданин Украины
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

28-летню сотрудницу брянской полиции подозревают в том, что она незаконно выдала российский паспорт гражданину Украины. Следователи завели уголовное дело.

По версии следствия, днем 14 мая старший инспектор отделения по вопросам миграции отдела полиции «Климовский» незаконно выдала документ. Женщина находилась на службе в помещении миграционного пункта. Расследование уголовного дела продолжается, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

В полиции проводят собственную проверку. И обещают привлечь к ответственности не только сотрудницу, но и ее руководителя.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянское отделение «Родины» прокомментировало свое снятие с выборов в облдуму
В Брянске хотят увеличить количество стипендий правительства, облдумы и губернатора
Если вывоз ТКО не организован, платить не нужно!
В Брянске продают муниципальную баню №6
Высокопоставленным брянским полицейским грозит до 4 лет колонии за аферу с контрабандным табаком
В Стародубе суд обязал коммунальщиков заплатить 13,6 миллиона рублей за загрязнение реки
В Брянской области пройдет «Эстафета флага»
Житель Новозыбкова угнал ВАЗ, но попал в ДТП
Брянская спортсменка выиграла чемпионат России по конному спорту
Брянцев испугал "химический" арбуз из гипермаркета
Директора брянского охранного предприятия оштрафовали за долги по зарплате
Брянцам показали, каким будет новый фонтан в Майском парке
В Брянске сняли видео о работе скорой, которая забрала алкоголика в коме
В Навле на полдня перекроют железнодорожный переезд
Экс-главу сельского поселения в Новозыбковском районе будут судить за поддельные справки
В Брянске автобус №2 будет подвозить пассажиров к отправлению московских поездов
Бывшего брянского автоинспектора будут судить за то, что сопровождал нелегальный табак