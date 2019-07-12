В Стародубе суд обязал коммунальщиков заплатить 13,6 миллиона рублей за загрязнение реки

СЕГОДНЯ 15:31 2019-07-12T15:31:08+03:00

Решение суда пока не вступило в силу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Этот ущерб был причинен только за одну неделю

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В Стародубе коммунальщиков обязали выплатить 13,6 миллиона рублей за загрязнение реки Бабинец. Соответствующий иск подавал в суд природоохранный прокурор и его удовлетворили.

В суде установили, что эксплуатирует системы канализационных сетей и очистные сооружения МУП ДКХ города Стародуба. Часть сточных вод не поступает на канализационную станцию и без очистки сбрасывается по трубам аварийного выпуска в реку Бабинец.

- Лабораторные исследования несанкционированных стоков показали несоответствие нормативам, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Размер ущерба, причиненного реке, составил 13,6 миллиона рублей.

Причем этот ущерб нанесли грязные сточные воды только за одну неделю. Его подсчитали в январе 2018 года.

В реку текут неочищенные воды с молочного производства. У двух заводов заключен договор с муниципальным предприятием на прием и очистку стоков. Но городские очистные на такой объем не рассчитаны.

Решение суда пока не вступило в силу. А местные жители продолжают бить тревогу по поводу загрязнения рек в Стародубском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU