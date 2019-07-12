2019-07-12T15:31:08+03:00
Общество

В Стародубе суд обязал коммунальщиков заплатить 13,6 миллиона рублей за загрязнение реки

Этот ущерб был причинен только за одну неделю
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Решение суда пока не вступило в силу.Решение суда пока не вступило в силу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Стародубе коммунальщиков обязали выплатить 13,6 миллиона рублей за загрязнение реки Бабинец. Соответствующий иск подавал в суд природоохранный прокурор и его удовлетворили.

В суде установили, что эксплуатирует системы канализационных сетей и очистные сооружения МУП ДКХ города Стародуба. Часть сточных вод не поступает на канализационную станцию и без очистки сбрасывается по трубам аварийного выпуска в реку Бабинец.

- Лабораторные исследования несанкционированных стоков показали несоответствие нормативам, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Размер ущерба, причиненного реке, составил 13,6 миллиона рублей.

Причем этот ущерб нанесли грязные сточные воды только за одну неделю. Его подсчитали в январе 2018 года.

В реку текут неочищенные воды с молочного производства. У двух заводов заключен договор с муниципальным предприятием на прием и очистку стоков. Но городские очистные на такой объем не рассчитаны.

Решение суда пока не вступило в силу. А местные жители продолжают бить тревогу по поводу загрязнения рек в Стародубском районе.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянское отделение «Родины» прокомментировало свое снятие с выборов в облдуму
В Брянске хотят увеличить количество стипендий правительства, облдумы и губернатора
Если вывоз ТКО не организован, платить не нужно!
В Брянске продают муниципальную баню №6
Высокопоставленным брянским полицейским грозит до 4 лет колонии за аферу с контрабандным табаком
Сотрудницу брянской полиции подозревают в незаконной выдаче российского паспорта
В Брянской области пройдет «Эстафета флага»
Житель Новозыбкова угнал ВАЗ, но попал в ДТП
Брянская спортсменка выиграла чемпионат России по конному спорту
Брянцев испугал "химический" арбуз из гипермаркета
Директора брянского охранного предприятия оштрафовали за долги по зарплате
Брянцам показали, каким будет новый фонтан в Майском парке
В Брянске сняли видео о работе скорой, которая забрала алкоголика в коме
В Навле на полдня перекроют железнодорожный переезд
Экс-главу сельского поселения в Новозыбковском районе будут судить за поддельные справки
В Брянске автобус №2 будет подвозить пассажиров к отправлению московских поездов
Бывшего брянского автоинспектора будут судить за то, что сопровождал нелегальный табак