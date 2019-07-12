2019-07-12T14:47:07+03:00
Общество

В Брянской области пройдет «Эстафета флага»

Акция стартует в регионе 12 июля
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Единая Россия".Фото: "Единая Россия".
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В Брянской области с 12 по 27 июля пройдет «Эстафета флага». Акция состоится в большинстве муниципальных образований региона. Она приурочена к 350-летию отечественного триколора, которое отмечать будут 22 августа.

Акция стартовала 15 мая на Дальнем Востоке, сообщают в брянском отделении "Единой России". Она прошла по Сибири и добралась до Центральной России. 27 июля флаги из Брянской области передадут в столицу.

В Москве создадут огромное полотнище из знамен регионов и муниципальных образований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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