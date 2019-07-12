Житель Новозыбкова угнал ВАЗ, но попал в ДТП
Жителя Новозыбкова подозревают в том, что он угнал автомобиль ВАЗ-21074. 31-летний брянец на ночь оставил машину на парковке возле дома. Сигнализации на ней не было, поэтому о пропаже мужчина узнал только на утро.
Полицейские нашли похищенный ВАЗ со следами ДТП на одной из городских улиц. Угонщик не справился с управлением и бросил автомобиль.
- Через три недели стражи порядка вычислили подозреваемого, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Им оказался 27-летний житель села Старый Ропск. На допросе он рассказал, что хотел покататься, но ему не хватило водительского опыта.
Полицейские выяснили, что задержанный молодой человек причастен к краже паспорта у 54-летнего горожанина. Документ нашли в доме брата злоумышленника. Паспорт вернули владельцу.
На задержанного завели уголовные дела. До суда он будет находится в СИЗО.
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ИСТОЧНИК KP.RU