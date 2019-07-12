Брянская спортсменка выиграла чемпионат России по конному спорту
Анастасия Нефедова пришла первой на дистанции 120 километров
Фото: vk.com, "Загородный клуб Журавка".
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Брянская спортсменка Анастасия Нефедова выиграла Чемпионат России по дистанционным конным пробегам. Соревнования прошли в Конаковских конюшнях в Подмосковье с 5 по 7 июля, сообщают в пресс-службе Федерации конного спорта России.
Спортсменка пришла первой на дистанции 120 километров. Анастасия и ее лошадь Сандра получили квалификацию на участие в чемпионате мира, который пройдет в сентябре в Италии.
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ИСТОЧНИК KP.RU