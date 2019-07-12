2019-07-12T14:07:49+03:00
Общество

Брянцев испугал "химический" арбуз из гипермаркета

Елена РАКОВА
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Фото: vk.com, "Типичный Брянск".Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
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На прилавках брянских магазинов и развалах начинают продавать одну из самых популярных летних ягод - арбуз. Один из горожан в соцсети поделился снимками арбуза, который он купил в одном из брянских гипермаркетов.

На фото видно, что в середине арбуза есть коричневая мякоть, больше похожая на гниль. Некоторые горожане предположили, что арбуз накачали "химией", чтобы он быстрее созрел.

Но большинство склоняется к мнению, что покупка арбузов в середине июля - напрасная трата денег. Потому что по настоящему сочные, сладкие и ароматные арбузы созревают начиная с середины августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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