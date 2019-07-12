2019-07-12T13:38:56+03:00
Общество

Директора брянского охранного предприятия оштрафовали за долги по зарплате

Долг в 28 тысяч рублей пришлось погасить
Марина АНТОНОВА
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Директора частной охранной организации в Брянске оштрафовали на 12 тысяч рублей за долг работнику по зарплате. Руководитель не выплатил сотруднику 28 тысяч рублей. Поэтому его привлекли к административной ответственности.

Проверку провела прокуратура, сообщают в пресс-службе ведомства. Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Долг по зарплате пришлось погасить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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