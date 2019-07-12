Брянцам показали, каким будет новый фонтан в Майском парке
Брянцам показали, каким будет новый светодинамический фонтан в Майском парке. Фотографии похожих гидротехнических сооружений опубликовал на своей странице в соцсети глава Брянска Александр Хлиманков. Судя по снимкам, юные горожане смогут освежиться в фонтане, как это происходит на Набережной. Струи воды будут вылетать с уровня земли с определенным ритмом под музыку.
Новый фонтан появится и в Круглом сквере после капитального ремонта. Старое сооружение сейчас демонтируют.
Власти обещали, что в Брянске все фонтаны будут отличаться друг от друга.
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ИСТОЧНИК KP.RU