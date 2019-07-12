2019-07-12T12:23:25+03:00
Общество

Брянцам показали, каким будет новый фонтан в Майском парке

Фотографии похожих сооружений опубликовал на своей странице глава города
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Александр Хлиманков.Фото: vk.com, Александр Хлиманков.
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Брянцам показали, каким будет новый светодинамический фонтан в Майском парке. Фотографии похожих гидротехнических сооружений опубликовал на своей странице в соцсети глава Брянска Александр Хлиманков. Судя по снимкам, юные горожане смогут освежиться в фонтане, как это происходит на Набережной. Струи воды будут вылетать с уровня земли с определенным ритмом под музыку.

Новый фонтан появится и в Круглом сквере после капитального ремонта. Старое сооружение сейчас демонтируют.

Власти обещали, что в Брянске все фонтаны будут отличаться друг от друга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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