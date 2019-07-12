Брянцы обсуждают работу скорой, которая забрала алкоголика в коме
Видео работы медиков опубликовали в соцсети
Фото: vk.com, "Подслушано Брянск".
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Брянцы в соцсетях обсуждают работу медиков скорой помощи, которые забрали пьяного парня без сознания. Автор видео жалуется на плохое отношение фельдшеров к пациенту. Мол, водитель сказал, что таких больных нужно везти в вытрезвитель, а не в больницу. Но вытрезвителя в Брянске нет.
В комментариях позицию автора не поддержали. Многие пишут, что медики хорошо выполнили свою работу. И посоветовали меньше пить, чтобы те, кто нуждается в другой медицинской помощи, долго не ждали скорую.
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ИСТОЧНИК KP.RU