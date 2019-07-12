В Навле на полдня перекроют железнодорожный переезд

СЕГОДНЯ 10:59 2019-07-12T10:59:49+03:00

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В Навле во вторник, 16 июля, ограничат движение на железнодорожном переезде 423 километр. С десяти часов утра до двух часов дня машины будут переезжать его по одной полосе в реверсивном режиме. Это связано с плановыми ремонтными работами, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций МЖД.

Железнодорожники просят автомобилистов спланировать поездку заранее.

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ИСТОЧНИК KP.RU