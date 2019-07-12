В Навле на полдня перекроют железнодорожный переезд
Движение организуют по одной полосе
Автомобилистов просят спланировать поездку заранее.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:
В Навле во вторник, 16 июля, ограничат движение на железнодорожном переезде 423 километр. С десяти часов утра до двух часов дня машины будут переезжать его по одной полосе в реверсивном режиме. Это связано с плановыми ремонтными работами, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций МЖД.
Железнодорожники просят автомобилистов спланировать поездку заранее.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU