Экс-главу сельского поселения в Новозыбковском районе будут судить за поддельные справки
Бывшего главу Шеломовского сельского поселения в Новозыбковском районе будут судить за превышение должностных полномочий.
По версии следствия, летом 2016 года чиновник по просьбе своего знакомого изготовил и выдал поддельные справку и выписку из похозяйственной книги о жилом доме в селе Шеломы, якобы принадлежащем умершей матери брянца. Знакомый использовал документы для получения наследства, а потом и компенсации за утраченное «чернобыльское» жилье. Он незаконно получил 850 тысяч рублей из федерального бюджета, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
- Следователи закончили расследовать уголовное дело, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - В ближайшее время его начнут рассматривать в районном суде.
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ИСТОЧНИК KP.RU