В Брянске автобус №2 будет подвозить пассажиров к отправлению московских поездов

СЕГОДНЯ 10:09 2019-07-12T10:09:24+03:00

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В Брянске автобус №2 «Дизельный завод – Фосфоритный завод» будет подвозить пассажиров к отправлению московских поездов на вокзал. Дополнительный утренний рейс будет прибывать к поезду, который отправляется в столицу в 7.06. К прибытию вечернего поезда добавили новый рейс автобуса по маршруту «Дизельный завод - Ж/д вокзал - Бежицкий хлебокомбинат». Он будет идти через Болву по улице Речной. От железнодорожного вокзала он отправится в 23.30, сообщают в группе «Брянский автобус».

Останется также подвозочный рейс по маршруту «Фосфоритный завод - Ж/д вокзал - Набережная - Самолет – Дружба». Он отправится от фосфоритного завода в 23:08, от вокзала - в 23:36.

С 11 июля на маршруте №2 увеличили количество машин. Теперь их будет 18. В часы пик интервалы движения сократятся до 7-8 минут. Вечером «двойка» будет ходить до 23.00.

Расписание автобуса №2 можете посмотреть здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU