В Жирятинском районе не использовали 13 тысяч рублей, выделенные на отлов бродячих собак

СЕГОДНЯ 09:31 2019-07-12T09:31:44+03:00

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В Жирятинском районе не использовали выделенные из областного бюджета 13 тысяч рублей на отлов бродячих собак. Эта сумма рассчитана на 2019 год.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что администрация района не заключила договор со специализированной службой, которая бы осуществляла отлов и содержание бездомных кошек и собак. Но местные жители уже обращались за медицинской помощью после укусов бродячих псов.

- Главе администрации Жирятинского района внесли представление, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU