2019-07-12T09:25:30+03:00
Происшествия

Двух брянцев отправили на 10 лет за решетку за продажу наркотиков

Приговор суда не вступил в законную силу
Марина АНТОНОВА
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Двух жителей брянского города Новозыбков, которым 20 и 25 лет, на 10 лет отправили в колонию строгого режима за продажу наркотиков. Приговор пока не вступил в законную силу.

В суде установили, что молодые люди с октябре и ноябре прошлого года продавали синтетические наркотики. Использовали при этом «закладки». Куда спрятать запрещенные вещества и в каком количестве, они узнавали по переписке в мессенджере.

- Одного из осужденных приговорили к 10 годам и 6 месяцам колонии, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Другой получил 10 лет и 2 месяца лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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