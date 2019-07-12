2019-07-12T09:16:27+03:00
Общество

Жителям Брянска предложили выбрать символ города

Его могут использовать при разработке проектов брендирования территории
Марина АНТОНОВА
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За символ Брянска проголосовало больше 350 человек.За символ Брянска проголосовало больше 350 человек.Фото: Марина АНТОНОВА
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Жителям Брянска предложили выбрать символ города. Его могут использовать при разработке проектов благоустройства с брендированием территории. Узнаваемый символ может появиться на логотипе города.

Интернет-голосование проводят в группе брянского отделения ОНФ в социальной сети «ВКонтакте». На выбор горожанам предложили Курган Бессмертия, памятник на площади Партизан, Партизанскую поляну, парк Толстого, Свенский монастырь, кафедральный собор, князь Роман Брянский, Александр Пересвет или Чашин Курган. Можно предложить свой вариант символа в комментариях.

Пока за символ Брянска проголосовало больше 350 человек. Лидирует Курган Бессмертия. За него отдали голоса больше половины всех участников.

Такие же голосования за символ города проходят в Карачеве, Жуковке и Новозыбкове. Голос можно оставить в группах в «ВКонтакте» «Город Карачев», «Подслушано в Жуковке» и «Подслушано Новозыбков».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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