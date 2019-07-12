2019-07-12T08:55:43+03:00
Спорт

16-летняя спортсменка попросила у брянцев денег на поездку на соревнования в Токио

Полина Конадалеева занимается прыжками на акробатической дорожке
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, личная страница Полины Кондалеевой.Фото: vk.com, личная страница Полины Кондалеевой.
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16-летняя брянская спортсменка попросила в соцсетях денег на поездку на соревнования в Токио. Полина Кондалеева с четырех лет занимается прыжками на акробатической дорожке. В конце мая девушке присвоили звание «Мастер спорта России».

По итоговым результатам за год Полину Кондалееву пригласили на Первенство мира по прыжкам на батуте. Но ни у семьи Полины, ни у школы, в которой она занимается, денег на поездку нет. Спортсменка обратилась за финансовой помощью к брянским депутатам, но никто на ее просьбу пока не ответил. Девушке необходимо 200 тысяч рублей, чтобы поехать и поучаствовать в престижных соревнованиях.

«Брянская область давно не принимала участия в соревнованиях подобного уровня», - пишет Полина на своей странице.

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Брянской спортсменке в конце мая присвоили звание "Мастера спорта России". .Полина ищет деньги на поездку в Японию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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