Жительница Брянска украла телефон, выпавший у спящего пассажира поезда

СЕГОДНЯ 19:52 2019-07-11T19:52:16+03:00

Изменить размер текста: A A

49-летнюю жительницу Брянска подозревают в том, что она украла мобильный телефон у спящего пассажира поезда «Москва-Климов». Женщина собралась выходить на станции Брянск-Орловский. Собирая свои вещи, она заметила мобильный телефон, который выпал из рук спящего пассажира. Она не удержалась и забрала гаджет стоимостью больше 20 тысяч рублей.

Потерпевший обратился к транспортным полицейским. Они и выяснили, кто совершил кражу.

На женщину завели уголовное дело, сообщают в пресс-службе Брянского ЛО МВД на транспорте. В ближайшее время его начнут рассматривать в суде. Кстати, с прошлом злоумышленницу уже судили за кражу в Московской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU