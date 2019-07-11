2019-07-11T19:52:16+03:00
Происшествия

Жительница Брянска украла телефон, выпавший у спящего пассажира поезда

На женщину завели уголовное дело
Марина АНТОНОВА
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49-летнюю жительницу Брянска подозревают в том, что она украла мобильный телефон у спящего пассажира поезда «Москва-Климов». Женщина собралась выходить на станции Брянск-Орловский. Собирая свои вещи, она заметила мобильный телефон, который выпал из рук спящего пассажира. Она не удержалась и забрала гаджет стоимостью больше 20 тысяч рублей.

Потерпевший обратился к транспортным полицейским. Они и выяснили, кто совершил кражу.

На женщину завели уголовное дело, сообщают в пресс-службе Брянского ЛО МВД на транспорте. В ближайшее время его начнут рассматривать в суде. Кстати, с прошлом злоумышленницу уже судили за кражу в Московской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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