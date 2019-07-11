Руководители области встретились с ветераном органов государственной безопасности

СЕГОДНЯ 18:46 2019-07-11T18:46:08+03:00

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10 июля состоялась встреча губернатора Брянской области Александра Богомаза с Владимиром Николаевичем Бобровским, ветераном органов государственной безопасности, отмечающим сегодня 80-летний юбилей.

Во встрече также приняли участие председатель Брянской областной Думы Владимир Попков, главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дъячук.

Владимир Николаевич Бобровский родился 10 июля 1939 года в Курской области. В 1957 году окончил среднюю школу № 1 гор. Дятьково. В 1965 году окончил факультет «Летательные аппараты» Тульского политехнического института по специальности инженер-механик летальных аппаратов.

В 1967 году окончил ВКШ КГБ СССР. С 1966 по 2001 годы Бобровский проходил службу в органах государственной безопасности. С 1990 по 1995 — занимал должность начальника Управления федеральной службы безопасности по Брянской области. Воинское звание — генерал-майор.

За период службы в органах государственной безопасности Владимир Николаевич награжден правительственными и ведомственными наградами, является Почетным сотрудником органов государственной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU