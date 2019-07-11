В Унечском районе работникам стройфирмы задолжали два миллиона рублей
Сотрудникам не платили три месяца
Деньги рабочим "выбили" через суд.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Сотрудникам брянской стройфирмы не доплатили два миллиона рублей. В прокуратуру обратились работники ООО «Стройтэкс» в Унечском районе.
Они пожаловались, что не получали деньги за январь-март 2019 года. Прокуратура вышла с проверкой, жалобы рабочих подтвердились.
- По результатам проверки на работодателя завели уголовное дело, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Им занимаются следователи.
Почти два миллиона рублей уже заплатили 46 работниками организации.
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ИСТОЧНИК KP.RU