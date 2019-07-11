В Брянске руководителей 85-го ремонтного завода осудили за мошенничество

СЕГОДНЯ 18:04 2019-07-11T18:04:23+03:00

Директор и его заместитель присвоили больше трех миллионов рублей госденег

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В Брянске вынесли приговор начальству 85-го ремонтного завода. Как передает пресс-служба ФСБ России по Брянской области, исполнительного директора предприятия и его заместителя задержали в прошлом году – как причастных к похищению служебных денег. Средства выделили заводу по оборонному госзаказу.

Причиненный государству ущерб составил более трех миллионов рублей. Сотрудники ФСБ установили, что задержанные с помощью фиктивных платежей ввели госденьги на счета своих подконтрольных фирм, а затем обналичили и присвоили их.

В начале 2019 года на директора и его зама завели уголовные дела. В мае суд признал директора предприятия виновным и приговорил его к лишению свободы на полтора года, со штрафом в 450 тысяч рублей.

- Осужденный обжаловал приговор, и сейчас документ находится на рассмотрении, - рассказали в ФСБ . - Еще в ходе следствия директор завода возместил 300 тысяч рублей.

А на днях суд признал виновным второго фигуранта дела – заместителя директора 85-го ремонтного завода. Он возместил три миллиона рублей, в связи с чем получил условный срок – полтора года плюс штраф в 300 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU