2019-07-11T16:58:41+03:00
Происшествия

В Брянске на улице Тельмана столкнулись две легковушки

Автоавария произошла у ТЦ "Командор"
Мария Дедкова
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Выяснять, что стало причиной ДТП, будут сотрудники полиции. Фото: vk.com, Катерина МерваВыяснять, что стало причиной ДТП, будут сотрудники полиции. Фото: vk.com, Катерина Мерва
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В Брянске на перекрестке на улице Тельмана произошло ДТП. У ТЦ "Командор" столкнулись два легковых автомобиля.

Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. Обе машины получили серьезные механические повреждения.

Выяснять, что стало причиной ДТП, будут сотрудники полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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