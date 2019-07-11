В Брянске на улице Тельмана столкнулись две легковушки

СЕГОДНЯ 16:58 2019-07-11T16:58:41+03:00

Выяснять, что стало причиной ДТП, будут сотрудники полиции. Фото: vk.com, Катерина Мерва

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В Брянске на перекрестке на улице Тельмана произошло ДТП. У ТЦ "Командор" столкнулись два легковых автомобиля.

Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. Обе машины получили серьезные механические повреждения.

Выяснять, что стало причиной ДТП, будут сотрудники полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU