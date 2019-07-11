В Брянской области выберут лучшую команду добровольных пожарных

СЕГОДНЯ 16:45 2019-07-11T16:45:00+03:00

В смотре примут участие 25 команд. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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Брянской области пройдут соревнования на звание «Лучшая добровольная пожарная команда Брянской области - 2019». Смотр состоится в рамках агропромышленной выставки «День Брянского поля-2019». Она откроется 13 июля в поселке Кокино.

Состязания в этом году станут четвертыми по счету. В них примут участие 25 команд.

-Также в рамках соревнований будет организована выставка пожарной техники, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - А Брянское отделение добровольного пожарного общества покажет выставку работ детского творчества и экспонатов на противопожарную тематику.

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ИСТОЧНИК KP.RU