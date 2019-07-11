В Брянске квартирного вора нашли по капле крови

СЕГОДНЯ 16:30 2019-07-11T16:30:29+03:00

Теперь уроженцу Северной Осетии грозит до шести лет колонии. Фото: Иван ВИСЛОВ

Злоумышленник попытался скрыться, но его нашли

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За квартирную кражу в Брянске будут судить уроженца Северной Осетии. Злоумышленника нашли по капле крови.

В полицию обратилась 36-летняя жительница Брянска. Пока она была на работе, в квартиру забрался неизвестный. Добычей вора стали украшения и деньги. Ущерб потерпевшая оценила в 342 тысячи рублей.

- Установить личность подозреваемого помогла ДНК-экспертиза, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Пробираясь через разбитое окно, вор порезался о торчащий осколок стекла. Предполагаемым преступником оказался уже судимый 39-летний житель Республики Северная Осетия.

Объявленный в федеральный розыск злоумышленник нашелся в Москве. Там его задержали за похожее преступление.

Мужчина признался в совершенной краже, но вернуть похищенное не смог, так как деньги потратил, а украшения заложил в ломбард.

Теперь мужчине грозит до шести лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU