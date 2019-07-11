2019-07-11T16:20:43+03:00
Общество

В Брянске начали строить дворец единоборств

Рабочие забили первые 100 свай
Мария Дедкова
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В Брянске дворец единоборств станет самой крупной спортивной площадкой. Фото: Брянская губернияВ Брянске дворец единоборств станет самой крупной спортивной площадкой. Фото: Брянская губерния
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В Брянске начался первый этап строительства дворца единоборств. Рабочие забили первые 100 свай.

По словам подрядчика, каждый день будут вбивать по 150 свай. Управиться планируют до конца июля.

Напомним, на возведение дворца единоборств потратят около двух миллиардов рублей, из которых 1,3 миллиарда выделят из федерального бюджета.

В Брянске он станет самой крупной спортивной площадкой. Дворец сможет вместить в себя до пяти тысяч зрителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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