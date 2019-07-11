В Брянске начали строить дворец единоборств

СЕГОДНЯ 16:05 2019-07-11T16:20:43+03:00

В Брянске дворец единоборств станет самой крупной спортивной площадкой. Фото: Брянская губерния

Изменить размер текста: A A

В Брянске начался первый этап строительства дворца единоборств. Рабочие забили первые 100 свай.

По словам подрядчика, каждый день будут вбивать по 150 свай. Управиться планируют до конца июля.

Напомним, на возведение дворца единоборств потратят около двух миллиардов рублей, из которых 1,3 миллиарда выделят из федерального бюджета.

В Брянске он станет самой крупной спортивной площадкой. Дворец сможет вместить в себя до пяти тысяч зрителей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU