В Сельцо открыли новый центр диагностики
Он находится в здании аптеки № 45
Местные жители смогут сдать анализы, получить их расшифровку и проконсультироваться с врачом.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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11 июля в Сельцо открыли новый диагностический центр. Он обосновался на базе аптеки № 45.
Как сообщает пресс-служба правительства Брянской области, жители Сельцо теперь смогут получать доступные медицинские услуги, не выезжая за пределы города.
Местные жители смогут сдать анализы, получить их расшифровку и проконсультироваться с врачом.
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ИСТОЧНИК KP.RU