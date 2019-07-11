2019-07-11T15:55:29+03:00
Общество

В Сельцо открыли новый центр диагностики

Он находится в здании аптеки № 45
Мария Дедкова
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Местные жители смогут сдать анализы, получить их расшифровку и проконсультироваться с врачом.Местные жители смогут сдать анализы, получить их расшифровку и проконсультироваться с врачом.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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11 июля в Сельцо открыли новый диагностический центр. Он обосновался на базе аптеки № 45.

Как сообщает пресс-служба правительства Брянской области, жители Сельцо теперь смогут получать доступные медицинские услуги, не выезжая за пределы города.

Местные жители смогут сдать анализы, получить их расшифровку и проконсультироваться с врачом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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