В Сельцо открыли новый центр диагностики

СЕГОДНЯ 15:51 2019-07-11T15:55:29+03:00

Местные жители смогут сдать анализы, получить их расшифровку и проконсультироваться с врачом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Он находится в здании аптеки № 45

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11 июля в Сельцо открыли новый диагностический центр. Он обосновался на базе аптеки № 45.

Как сообщает пресс-служба правительства Брянской области, жители Сельцо теперь смогут получать доступные медицинские услуги, не выезжая за пределы города.

Местные жители смогут сдать анализы, получить их расшифровку и проконсультироваться с врачом.

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ИСТОЧНИК KP.RU