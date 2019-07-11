2019-07-11T15:45:19+03:00
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В Брянском театре кукол поставят «Мойдодыра» по сказке Корнея Чуковского

Зрители увидят спектакль в новом театральном сезоне
Марина АНТОНОВА
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Фото: Брянский театр кукол.Фото: Брянский театр кукол.
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В Брянском театре кукол поставят спектакль «Мойдодыр» по сказке Корнея Чуковского. Его можно будет увидеть в новом 48-м театральном сезоне. Режиссер постановки – Павел Акинин. С 2010 по 2016 годы он был главным режиссером брянского театра. Его постановки не раз становились победителями фестивалей и конкурсов.

«Мойдодыра» режиссер ставит вместе с художником из Пензы Борисом Аксеновым, сообщают в группе театра кукол в соцсети. Он уже представил эскизы персонажей сказки. В театре начали изготавливать куклы.

Новый спектакль поставят в рамках федерального проекта «Культура малой Родины».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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