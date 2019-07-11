В Брянском театре кукол поставят «Мойдодыра» по сказке Корнея Чуковского
В Брянском театре кукол поставят спектакль «Мойдодыр» по сказке Корнея Чуковского. Его можно будет увидеть в новом 48-м театральном сезоне. Режиссер постановки – Павел Акинин. С 2010 по 2016 годы он был главным режиссером брянского театра. Его постановки не раз становились победителями фестивалей и конкурсов.
«Мойдодыра» режиссер ставит вместе с художником из Пензы Борисом Аксеновым, сообщают в группе театра кукол в соцсети. Он уже представил эскизы персонажей сказки. В театре начали изготавливать куклы.
Новый спектакль поставят в рамках федерального проекта «Культура малой Родины».
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ИСТОЧНИК KP.RU